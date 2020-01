Cristiano Ronaldo via dalla Juventus? Tensione tra il portoghese e la squadra

La sconfitta di Napoli non è stata ancora digerita bene dalla Juventus. I bianconeri hanno fornito una prestazione decisamente incolore al San Paolo, lasciando spazio a un Napoli eccellente dal punto di vista del gioco. Chi sembra non aver digerito più degli altri l’amara sconfitta è Cristiano Ronaldo. Tutti sanno lo spirito vincente che caratterizza il calciatore portoghese. CR7 non accetta con facilità la sconfitta. Lo dimostra il fatto di non voler partecipare alle premiazioni per quanto concerne il Pallone d’Oro, se io vincitore non è lui. Com’è nell’ultima edizione, quando Leo Messi è riuscito a staccarlo in quanto a vittorie del prestigioso premio individuale.

Qui però la situazione è differente. Già nella scorsa stagione, l’eliminazione per mano dell’Ajax non fu presa bene dal portoghese. Stesso vale per la sconfitta di Napoli.

CR7 potrebbe cambiare aria a fine stagione?

CR7 è un vincente e pretende di essere protagonista non solo in Italia, ma anche in Europa. Secondo quanto riporta Tuttosport, il post-gara di Napoli-Juventus è stato purtroppo turbolento. Si parla infatti di un Cristiano furioso con i suoi compagni di squadra. Probabilmente colpevoli di non aver fatto abbastanza in campo, rispetto a lui. Se qualcosa non cambierà – soprattutto in caso di mancata vittoria in Champions League – Cristiano Ronaldo potrebbe cambiare aria. La Juventus ha acquistato il classe 1985 per vincere l’agognata coppa dalle grandi orecchie. Ronaldo vuole continuare a vincerla. La Champions è un’obiettivo in comune, ma non sempre l’obiettivo prefissato si raggiunge insieme.