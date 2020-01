Crystal Palace-Arsenal diretta tv e streaming, dove vedere Premier League 11 gennaio

Il sabato di Premier League si apre con Crystal Palace-Arsenal. La vittoria convincente contro il Manchester United per 2-0 e quella in FA Cup contro l’ostico Leeds, hanno rinvigorito i Gunners allenati da Ljungberg. L’allenatore svedese del club londinese può ritenersi soddisfatto di queste ultime due prestazioni, nelle quali la difesa dell’Arsenal non ha subito reti. La squadra sta acquisendo ritmo e fiducia, entrando sempre di più negli schemi e nella filosofia che il nuovo tecnico vuole improntare.

L’obiettivo dell’Arsenal rimane quello di entrare nelle coppe europee per la prossima stagione. Non riuscirci sarebbe un fallimento. Soprattutto dopo un’estate passata ad acquistare calciatori importanti come David Luiz e Pepe. Quest’ultimo si sta integrando sempre di più in campo con i compagni. Le qualità dell’ivoriano stanno venendo fuori. Partita dopo partita. In avanti contro il Palace, verranno schierati i soliti Aubameyang e Lacazette. Bomber d’area capaci di dare velocità e imprevedibilità ai Gunners. Il Palace non è un avversario semplice essendo al nono posto in classifica con 29 punti. Addirittura uno più dell’Arsenal. Calcio d’inizio ore 13:30, sabato 11 gennaio.

Crystal Palace-Arsenal diretta tv e streaming, dove vedere Premier League sabato 11 gennaio

Il match di Premier League, Crystal Palace-Arsenal, sarà trasmesso in diretta tv su Sky. Per coloro che vogliono gustarsi il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di scaricare l’applicazione Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!