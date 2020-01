Dazn, Programmazione calcio – 17, 18 e 19 Gennaio 2020

Dazn è pronto a regalare ai propri abbonati un altro weekend calcistico di altissimo livello. La programmazione del weekend che va dal 17 al 19 Gennaio propone come al solito un mix di ingredienti gustosissimo per tutti gli amanti della Serie A e B italiana e del calcio internazionale.

VENERDI 17 GENNAIO 2020

Si inizia alle ore 20:45 con uno scoppiettante Fulham – Middlesbrough di EFL Championship. Il Fulham cerca la vittoria in casa per rimanere attaccato alle posizioni di vertice, ma se la vedrà contro un Boro In stato di grazia reduce da 4 vittorie consecutive in fuga dai bassifondi.

Alle 21 lo spettacolo della Serie B riprende su Dazn con l’anticipo tra Frosinone – Pordenone. La missione dei laziali di Nesta è quella di bloccare la marcia della sorprendente squadra di Tesser, seconda in classifica alle spalle del Benevento.

In Liga la sfida odierna vede faccia a faccia Leganes – Getafe. I padroni di casa cercano il colpaccio contro la rivelazione della stagione, ma non sarà facile. Il Getafe vuole riscattarsi dagli ultimi 2 passi falsi e lottare per l’Europa. Inizio alle ore 21.

SABATO 18 GENNAIO 2020

Ben 4 le sfide della Liga Spagnola in programma su Dazn:

Ore 13, Levante – Alaves;

Ore 16, Real Madrid – Siviglia;

Ore 18:30, Osasuna – Alaves;

Ore 21, Eibar – Atletico Madrid.

Il solito ricco palinsesto di Serie B parte alle 15 con Trapani – Ascoli, Juve Stabia – Empoli, Cremonese – Venezia, e Livorno – Virtus Entella. Per chi non si vuole perdere neanche un gol live c’è la Zona Gol. Alle 18 un sofferto Chievo – Perugia chiuderà la giornata cadetta.

Il clou di giornata però parla Serie A: al San Paolo si sfidano Napoli e Fiorentina, due squadre che cercano un ulteriore riscatto dopo le gagliarde prove vincenti di coppa. Il Napoli con un Lobotka in più a centrocampo, una Fiorentina con un pungiglione in attacco, Patrick Cutrone. Calcio d’inizio, ore 20:45.

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

Sono 5 le sfide di Liga Spagnola in programma:

Ore 12, Maiorca – Valencia;

Ore 14, Betis Real Sociedad;

Ore 16, Villareal – Espanyol;

Ore 18:30, Athletic Bilbao – Celta Vigo;

Ore 21, Barcellona – Granada.

In Serie A il palinsesto Dazn prevede due incontri:

Milan – Udinese alle 12: 30;

Bologna – Hellas Verona alle 15.

I rossoneri cercano il bis con Ibra e Leao in attacco, mentre il Bologna cerca riparo dalla zona calda al cospetto di un Verona alla ricerca di conferme per una salvezza facile.

La serie B prosegue con Spezia – Cittadella, Pescara – Salernitana alle 15, e l’atteso posticipo delle 21 tra Benevento e Pisa, con i padroni di casa al vertice del campionato.

Alle 14: 30 torna l’Eredivisie Olandese, dove l’Ajax di Donny Van De Beek affronterà lo Sparta Rotterdam per riprendere la marcia verso il titolo.