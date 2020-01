De Bruyne sempre più decisivo: il belga si candida al prossimo Pallone d’Oro

Continua a brillare la stella di Kevin De Bruyne. In una stagione non proprio stellare in Premier League, Guardiola e il suo Manchester City si godono il centrocampista più forte del mondo per distacco. Il rendimento dell’ex Chelsea è strepitoso: ormai è diventato da anni il giocatore fondamentale per la compagine allenata dal tecnico catalano. La sua inventiva, tecnica e intelligenza tattica, fanno di lui un calciatore unico nel suo genere. Un centrocampista perfetto potremmo dire, ma la sensazione è che renderebbe bene in qualsiasi reparto del campo.

De Bruyne riesce sempre ad adattarsi, anche nelle situazioni più scomode. In fase d’interazione è prezioso e a centrocampo da un grande apporto fisico in fase di contrasto. Riuscendo a trasformare un’azione difensiva in offensiva molto rapidamente. I suoi cross ricordano quelli dei David Beckham, mentre il suo tiro da fuori area è qualcosa di unico. La sua spiccata visione di gioco e il suo senso tattico, fanno di lui una specie di allenatore in campo a soli 28 anni.

De Bruyne futuro allenatore? Possiamo scommetterci

Il post calcio giocato potrebbe trasformarsi in una brillante carriera di allenatore per lui. Infatti, il buon Kevin non ha fatto mistero riguardo a tale eventualità, confermando il suo interesse per i corsi da allenatore. Stando a contatto giornalmente con Guardiola, il belga avrà imparato i segreti del Maestro che ha rivoluzionato il calcio negli ultimi anni. Una rivincita nei confronti dell’antitesi del guardiolismo: Jose Mourinho. Il portoghese bocciò De Bruyne quando sedeva sulla panchina del Chelsea. Spedendolo prontamente in tribuna. Ora però, il “ripudiato” è il centrocampista più forte del mondo e serio candidato al prossimo Pallone d’Oro. Lo Special One prenda nota: De Bruyne è la gemma più luminosa d’Inghilterra.