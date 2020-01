De Laurentiis il “pappone” ha quasi sborsato 100 milioni di euro

Il Napoli di Gattuso, pian piano, sta trovando la serenità e la convinzione di poter affrontare meglio questo girone di ritorno, dopo la vittoria di domenica sera contro la Juventus.

La squadra deve cercare le vittorie, e la continuità per poter avere una classifica più in linea relativa al valore tecnico della rosa. Gattuso ha fatto rinascere un Lorenzo Insigne, che a dicembre sembrava uno dei partenti, dopo il clamoroso ammutinamento post Salisburgo, che aveva creato il periodo no, di ben tre mesi tra pareggi e sconfitte.

Da martedì scorso con il successo in Coppa Italia con la Lazio, e la bella prestazione contro l’ex Sarri, si è vista anche la mano di Gattuso, una squadra vogliosa di combattere pronta ad arrivare al risultato.

Intanto, il Napoli sul fronte calciomercato, è probabilmente con l’Inter la più attiva. Dopo Demme, Lobotka, Politano, sta per arrivare a Castelvolturno anche il terzino del Milan Rodríguez.

Ed ultim’ora domani sono previste le visite mediche di Andrea Petagna della Spal, per una cifra di circa 22 milioni.

Ma l’attaccante. resterà a Ferrara, per tentare di raggiungere la salvezza con la Spal. Per non dimenticare Rrahmani del Verona, sempre per la nuova stagione.

In quasi un mese, De Laurentiis, ha sborsato quasi 100 milioni, in attesa di Amrabat e Kumbulla.

Sappiamo che a Napoli, De Laurentiis è definito il “pappone”, perché in suoi antagonisti, sono convinti che intaschi tutto lui. Sembra, proprio, che il “pappone” voglia rinascere, e far tornare il Napoli nelle zone alte della classifica.