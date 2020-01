De Ligt il “conquistatore”: l’olandese sempre più in crescita

L’infortunio di Demiral ha dato la possibilità a Matthijs De Ligt di rimettersi in gioco con la Juventus. E l’olandese ha colto l’occasione come meglio non poteva. Le ultime due prestazioni da parte dell’ex Ajax contro Roma, Udinese e Parma, stanno facendo ricredere tutti gli scettici che non hanno mai risparmiato il classe 1999. Il peso dei 75 milioni di euro com’è noto, è rilevante, ma le ultime perfomance stanno davvero giustificando la cifra sborsata dai bianconeri per strapparlo ai lancieri.

Chiusure sontuose, recuperi in velocità e colpi di testa precisissimi a sventare la minaccia, hanno portato molti giornalisti e addetti ai lavori a esprimere un giudizio unanime su di lui. Esprimibile con una sola parola: fuoriclasse.

Quanti elogi per Matthijs, il suo futuro è nella Juventus

Il calciatore ha sempre creduto nei propri mezzi, tanto che si è sempre dimostrato tranquillo davanti ai giornalisti che cercavano di punzecchiarlo dopo qualche match sottotono. Nelle ultime interviste, De Ligt ha dichiarato di aver fatto tesoro in questi 6 mesi d’esperienza in Italia. Giudicata da lui come “Harvard della difesa”. Addetti ai lavori come Esteban Cambiasso, sono certi delle qualità del calciatore giudicato un vero e proprio fuoriclasse. A 19 anni, non può essere altrimenti dati i numeri e le prestazioni che il giovane ha già fornito con l’Ajax nelle passate stagione. Ora De Ligt vuole conquistare l’Italia. E la strada intrapresa, pare essere quella giusta.