De Ligt, in Spagna si chiedono che fine abbia fatto

Ancora una panchina. Ancora una delusione. Il futuro difensore più forte del mondo (almeno secondo Sarri), Matthijs De Ligt, sembra proprio non ingranare in Italia nella Juventus. Come ha detto il suo procuratore Mino Raiola qualche giorno fa: “De Ligt voleva l’Harward della difesa”. Per questo ha scelto l’Italia, ma l’impatto con il calcio italiano è stato davvero duro per il biondo olandese ex Ajax.

Il 20enne agli ordini di Sarri è stato spedito ancora una volta in panchina dal tecnico toscano, che nel 4-0 rifilato al Cagliari gli ha preferito per l’ennesima volta Demiral. L’olandese non gioca dal 15 dicembre e l’esclusione contro i sardi ha il sapore di una bocciatura. Se poi ci mettiamo che la Juventus ha tenuto la propria porta inviolata contro una delle squadre più in forma del campionato, la bocciatura per De Ligt si fa ancora più pesante.

In Spagna seguono la situazione De Ligt con attenzione

Come avevamo già riportato qualche giorno fa, De Ligt continua ad avere estimatori. Soprattutto in Spagna. Il quotidiano spagnolo AS ha dedicato un articolo in prima pagina al calciatore costato ben 75 milioni di euro alle casse juventine. La domanda che gli spagnoli si porgono è solamente una: che fine ha fatto De Ligt? La stampa spagnola dedica dunque molto spazio al giocatore, che è stato oggetto del desiderio di Real Madrid e Barcellona l’estate scorsa. Le due big spagnole sono pronte a darsi battaglia qualora il giovane decida di lasciare la Juventus a fine stagione. Secondo l’ambiente bianconero, De Ligt avrà le sue chance a breve. Intanto Sarri continua a elogiarlo, definendolo il miglior difensore al mondo del futuro. Ma continua a non farlo giocare.