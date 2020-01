De Ligt, l’Italia non ti aspetta! Decisive le prossime prestazioni per l’olandese?

In queste ultime settimane si sono rincorse tante voci sul futuro di De Ligt nella Juventus. Il difensore olandese in forza ai bianconeri, non gioca titolare da troppo tempo e la sua permanenza a Torino è stata messa in discussione tante volte. In molti si dimenticano che il calciatore abbia solamente 20 anni e come ha ricordato il suo procuratore Mino Raiola, l’Italia non è proprio il paese migliore per far crescere un giovane. Sono tanti i precedenti storici che hanno riguardato presunti “bidoni” bocciato dalle squadre italiane, che poi però sono diventati delle superstar all’estero.

Tra questi possiamo citare i vari Thierry Henry e Dennis Bergkamp, poi diventati delle vere e proprie bandiere dell’Arsenal ma anche di Francia e Olanda. Qualora la Juventus decida di cedere De Ligt, la sensazione è che il difensore ex Ajax possa aggiungersi a questa lista di calciatori date le qualità del giovane. Le feroci critiche della stampa e gli insistenti sfottò dei tifosi avversari, spietati via social con tanto di memes condivisi, stanno minando la tranquillità di De Ligt. La reazione da parte del tulipano olandese c’è stata e qualche bella prestazione è pure arrivata fino al match poco convincente disputato contro la Lazio a Roma.

Quei 75 milioni di euro che pesano sulle spalle di De Ligt

Dopo quella partita, Sarri gli ha sempre preferito Demiral scatenando ulteriori piogge di critiche nei confronti di De Ligt. L’olandese è un ragazzo coraggioso, il quale ha voluto misurarsi fin da subito con il calcio italiano per migliorarsi difensivamente. La Juventus non ha intenzione di venderlo e vuole che cresca a Torino, ma il tempo stringe e l’ambiente intorno al calciatore si sta facendo rovente, fastidioso. Ciò potrebbe portare De Ligt a raggiungere il suo ex compagno nell’Ajax, De Jong, al Barcellona. Club che non ha mai nascosto l’interesse per il centrale difensivo la scorsa estate prima del suo passaggio alla Juventus. L’unica soluzione per De Ligt è quella di reagire alle critiche e agli sfottò con prestazioni sopra le righe sia in campionato che in Champions League. A cominciare dalla sfida di lunedì contro il Cagliari di Maran. Test probante data la qualità dell’avversario.