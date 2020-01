Di Canio boccia la difesa del Napoli: “La SPAL difende meglio dei partenopei”

Se proprio dobbiamo trovare un reparto flop in questa stagione calcistica in Serie A, lo possiamo trovare nella difesa del Napoli. Sono ben 26 le reti subite dalla squadra partenopea. Una media allarmante e che sta preoccupando altamente Gattuso. Ringhio aspetta il rientro di Koulibaly, ma anche il senegalese ha disputato fino ad adesso una stagione sottotono. Non risultando come il secondo difensore più forte del mondo dopo Virgil Van Dijk.

Una stagione da dimenticare su tutti i fronti e riguardo la difesa, Paolo Di Canio affonda il coltello. Durante il programma sportivo Sky Calcio Club, presente su Sky, l’ex West Ham ha rilasciato dichiarazioni emblematiche sullo stato della difesa agli ordini di Gattuso. Parlando della doppietta di Lukaku in Napoli-Inter, terminata 1-3, Di Canio ha dichiarato:

“La doppietta di Lukaku al Napoli? Il Napoli è un grandissimo club, lo stadio è meraviglioso e la tifoseria pure. Ma come gioca la squadra in questo momento? Forse peggio della Spal a livello difensivo. I due gol del belga, sono regalati”.

Di Canio non ha tutti i torti dato che a livello prettamente statistico, il Napoli ha incassato solo tre gol in meno del fanalino di coda Spal. C’è davvero bisogno di un rientro tempestivo di Koulibaly, o magari un intervento sul mercato. Intanto a Napoli, si sta perdendo la pazienza. La squadra necessita di una svolta immediata.