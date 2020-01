Dybala e quel messaggio mai inviato ai tifosi bianconeri

L’estate scorsa è stato un periodo che Paulo Dybala non potrà mai dimenticare. Dopo una stagione da comparsa per via dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Joya sembrava destinata a lasciare la Juventus per approdare in Inghilterra o agli odiati rivali dell’Inter. La società lo aveva messo sul mercato, ma il fantasista ha sempre insistito nel voler rimanere. Almeno così sembra.

Infatti, La Gazzetta dello Sport ha pubblicato quest’oggi un’interessante indiscrezione riguardo quel periodo incerto sul futuro di Paulo nella Juventus. Pare infatti che Dybala abbia registrato in quelle settimane, un messaggio vocale rivolto alla tifoseria bianconera. Un messaggio d’addio e di ringraziamento verso coloro che lo hanno sempre sostenuto in questi anni. A rivelare ciò è Paolo Condò.

Da addio a futuro pilastro della Juventus

La Juventus ha sempre puntato su Dybala per il futuro. Ciò è dimostrato dalla maglia che indossa il calciatore: la prestigiosa numero 10. Una casacca che non viene destinata a giocatori qualunque. L’arrivo di CR7 aveva però offuscato la stella dell’ex Palermo e tutto sembrava pronto per una sua cessione. Sarri è riuscito a farlo entrare nei suoi schemi, riuscendo a rivitalizzarlo. Da passato a futuro, il passo è breve. Dybala ne è l’esempio e i tifosi della Juventus possono tirare un sospiro di sollievo: la Joya è tornata a farli gioire. E lo farà ancora per molto.