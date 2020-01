Dybala verso il rinnovo con la Juventus: accordo vicino

Se c’è un uomo che sembra essere insostituibile nella Juventus di Maurizio Sarri, questo è Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero si è ripreso la Juve con le unghie e con i denti, quando sembrava destinato a lasciare Torino in estate. Il suo addio pareva oramai scontato, ma a suon di giocate mozzafiato e soprattutto di gol, la Joya si è ritagliato uno spazio fondamentale nell’11 iniziale messo in campo dal tecnico toscano.

Il classe 1993 è sempre più uomo-squadra e Sarri non ha intenzione di lasciarlo andare. Così come la dirigenza bianconera che sta già già lavorando per blindare il suo gioiello. Secondo le ultime news preveniente da Torino, la società bianconera vuole aumentare l’ingaggio a Dybala, portandolo dai 7 milioni di euro attuali a 10. Inoltre, l’ex Palermo ha il contratto in scadenza nel 2022 e la Juventus sta spingendo per prolungare. Il fantasista è seguito dai migliori club europei. La società piemontese lo sa e date le prestazioni di Dybala in questa stagione, un ritocco al suo attuale contratto sembra più che logico. Lo score dell’argentino quest’anno è di 23 presenze, impreziosite da 9 reti e 6 assist. L’utilità e la classe che sta portando alla Juventus di Sarri, sono assolutamente indispensabili. Dybala è destinato a essere una bandiera bianconera per sempre.