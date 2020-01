Espanyol-Barcellona, diretta tv e streaming, info tv dove vedere Liga 4 gennaio

Torna la Liga e lo fa subito con un avvincente derby tutto catalano. Espanyol-Barcellona infiamma questa 19a giornata di Liga con i blaugrana al primo posto momentaneo, ma con soli due punti in più del Real Madrid impegnato sul campo del Getafe. L’esito di questo derby pare essere piuttosto scontato data l’ultima posizione dell’Espanyol che non vince da ben 8 partite consecutive. Si prevedono dunque grappoli di gol da parte di Messi & co. anche se essendo un derby, niente può apparire così scontato. Specialmente dopo la sosta natalizia.

Il Barcellona non avrà a disposizione Arthur e Dembele, mentre sono in dubbio i vari Ter Stegen, Ansu Fati e Sergi Roberto. Assenze importanti ma non determinanti per la squadra di Valverde, determinata a portarsi a casa un’altra Liga così come la Champions League dopo la bruciante eliminazione nella scorsa stagione per mano del Liverpool. L’Espanyol per tirarsi su dovrà solo vincere e sarà aiutato dalla spinta dei propri tifosi, anche se le speranze sono ridotte al lumicino. La forza del Barcellona è prorompente e questa fase della stagione sarà cruciale per portare a casa il titolo. Calcio d’inizio ore 21, sabato 4 gennaio.

Espanyol-Barcellona, streaming e diretta tv, info tv dove vedere Liga 4 gennaio

Il match valido per la 19a giornata di Liga 2019/20, Espanyol-Barcellona, in programma sabato 4 gennaio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Emittente che detiene in esclusiva i diritti tv della Liga spagnola. Buona visione!