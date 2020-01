Eurolega 19ma giornata: Milano nella tana dell’Anadolu Efes.

Nella 19ma giornata di Eurolega, l’Olimpia è attesa da un arduo compito sul difficile parquet della capolista Anadolu Efes di Istanbul.

Ataman contro Messina, due monumenti del Basket ,si affronteranno a viso aperto senza esclusione di colpi.

Entrambe le formazioni sono reduci da una doppia vittoria sia in Europa che nei rispettivi campionati e questa sera, sia Milano che Istanbul avranno possibilità diverse, come quella per i lombardi di accorciare in classifica, e per I turchi di staccare le più dirette inseguitrici: Real Madrid su tutte.

I duelli saranno tra Larkin, Krunolsav e Singleton contro

L’infallibile Rodriguez e Micov, e si spera in una prova maiuscola di Gudaitis e Scola, che hanno grande esperienza internazionale.

Da ricordare per l’Armani le essenze di Moraschini e Brooks per infortuni.

Per Ettore Messina nulla è impossibile, e se la sua squadra gioca come sa fare questa sera, vedremo fuochi d’artificio.

L’appuntamento è per le 18e30 ad Istanbul, dopo di che, giovedì, sempre in trasferta, affronterà un’ altra compagine d’alta quota, come il Maccabi di Tel Aviv in Israele e dunque, coach Messina non può permettersi un doppio passo a vuoto (almeno si spera).

L’altro incontro di cartello è quello tra CSKA di Mosca e Real Madrid, che certamemte sara’ da non perdere .

Tra le due formazioni ci sono 6pt.di differenza in classifica con gli spagnoli primi a quota 30pt. e i russi quinti a 24pt.

Nella scorsa giornata continentale il Real ha battuto 88 a 82 lo Zalgiris Kaunas, che ha tenuto testa fino alla fine, ai madrileni, mentre I moscoviti hanno espugnato il campo del Bayern di Monaco per 84 ad 87.

Chi la spunterà: Thompkins o James ?

Bhe staremo a vedere.

Khimki e Valencia si affrontano per dimenticare le brutte sconfitte subite nella 18ma giornata, avute rispettivamente con lo Zenit di San Pietroburgo (ultimo in classifica) per 81 ad 83, che grida vendetta per come è maturata , e per gli spagnoli 91 a 93 a favore dei greci dell’Olympiacos beffati proprio nell’ultimo quarto .

Timma e Shved prevarranno su Marinkovic e San Emeterio Lara del Valencia?



Sempre nel tardo pomeriggio il Fenerbache dovrà dare seguito alla buona vittoria in casa del Baskonia di giovedi scorso (65-79, ) per cercare di recuperare lo svantaggio dalle altre pretendenti ai play-off., affrontando i francesi dell’Asvel,sconfitti nel turno precedente in casa dalla Stella Rossa per 80 ad 83.



Concludono il programma odierno Olympiacos-Alba Berlino, che almeno sulla carta, non dovrebbe dare troppo pensieri ai padroni di casa, e Maccabi contro Barcellona dove è prevista una maggiore imprevedibilità dell’esito, in quanto entrambe sono capaci di imprese al di fuori della norma, visto il parco giocatori che possiedono, come Mirotic e Davies per I bluagrana e Bryant e Reynolds per I cestisti della Terra Santa.



Per quanto riguarda gli incontri di domani il fanalino di coda dello Zenit ospiterà il Baskonia di Polonara per bissare il successo clamoroso dell’ ultima giornata in quel di Mosca sponda Khimki.

La Stella Rossa in buona salute ospiterà lo Zalgiris Kaunas, ed infine il Panathinaikos non dovrebbe avere alcun problema a sbarazzarsi dell’ostacolo tedesco del Bayern Monaco.

Programma 19ma giornata:

Oggi 14-01

CSKA-Real Madrid ore 18:00

Khimki-Valencia ore 18:00

Anadolu Efes-Armani. ore 18:30

Fenerbahce-Asvel. ore 18:45

Olympiacos-Alba B. ore 20:00

Maccabi-Barcellona. ore 20:05

Domani 15-01

Zenit-Baskonia. ore 18:00

Stella Rossa-Zalgiris. ore 19:00

Panathinaikos-Bayern M. ore 20:00.

Classifica:

1 Anadolu Efes. 30pt.

2 Real Madrid. 30pt.

3 Barcellona 26pt.

4 Maccabi. 24pt.

5 CSKA M. 24pt.

6 Armani M. 20pt.

7 Panathinaikos. 20pt.

8 Stella Rossa. 18pt.

9 Khimki. 16pt.

10 Valencia. 16pt.

11 Asvel. 16pt.

12 Fenerbahce. 14pt.

13 Olympiacos. 14pt.

14 Baskonia. 14pt.

15 Bayern M. 12pt.

16 Zalgiris K. 10pt.

17 Alba Berlino. 10pt.

18 Zenit San Pi. 10pt.