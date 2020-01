L’Olimpia sciupa il tesoretto accumulato fino a ieri e d’ora in avanti dovrà stare attenta e concentrata se vorrà centrare quanto meno l’ottavo posto.

La sconfitta contro il Fenerbache di Luigi Datome per 73a64 sancisce la peggiore serie negativa per i meneghini dall’inizio della stagione con 3 sconfitte in Eurolega e 1 in campionato in soli 13 giorni.

Certo è che la stanchezza che si accumula nel giocare ogni 2 o 3 giorni incide molto, ma l’Armani è stata costruita per dominare in campionato , e in Europa invece, per accalappiare come minimo i play-off.



Ma stando a quanto visto in queste ultime 2 settimane, la preoccupazione cresce sempre di più , perché le scarpette rosse sono guidate da uno dei tecnici migliori al mondo come Ettore Messina, e se non ci riesce lui a raddrizzare la nave,chi altro potra’ mai farlo?

Per quanto riguarda il match di ieri contro il quintetto di Obradovic, analizzandone le statistiche, i nove punti di svantaggio accumulati nel primo quarto, (24 a 15), sono risultati decisivi fino alla fine ed anche se i turchi sono arrivati a toccare il massimo vantaggio di 17pt.,nel secondo quarto per 37 a 20 , l’Olimpia riusciva a ricucire lo strappo e a chiudere il secondo parziale sotto di 10pt. per 41 a 31.

Superlativa la prova di Tarczewsky con 19pt. In 30minuti giocati.

Nel terzo quarto Messina e I suoi players lentamente hanno cercato di dimezzare le distanze, ma gli sono mancati terribilmente i canestri di Rodriguez (solo 9pt.per lui),Scola(7pt.)e Micov(2pt.).chiudendo il quarto sempre a – 9 per 56 a 47.

Nell’ultimo parziale invece, Milano riusciva a giocare più sciolta e facile sfiorando addirittura il pareggio e grazie alla verve di Della Valle ed al top-scorer statunitense Tarczewsky, si portava a -2 sul 60 a 58 prima e successivamente a -3 sul 65 a 62, ma le triple micidiali dei padroni di casa la rispedivano inesorabilmente indietro chiudendo l’incontro sul 73 a 64.

Per il Fenarbache il collettivo l’ha fatta da padrone e il migliore è stato Datome, autore di14pt. , seguito da De Colo e Sloukas,fermi a 10pt.che poi sono gli autori delle tre triple finali, che hanno infranto I cuori dei tifosi armanini , mentre per i lombardi il solo Tarczewsky ha toccato la doppia cifra (19pt.) risultando il migliore dei suoi.

Adesso per le scarpette rosse ci sarà la non proibitiva trasferta in campionato di domenica contro Trieste, che occupa la penultima posizione con 10pt. e seppur sulla carta questo match sia facile, in realtà non lo è, perché questo periodo nero per I milanesi sembra non finire mai.

Per quanto riguarda il prossimo impegno in Eurolega la prossima settimana al Forum di Assago verrà il fanalino di coda del Bayern di Monaco e almeno teoricamente, si auspica in un pronto riscatto dei giocatori del Padron Giorgio Armani .

Nelle altre partite di ieri sera lo Zalgiris si sbarazza agevolmente Dell’Alba Berlino per 104 a 80 con Rivers autore di 17pt. per il Kaunas e Ninoko 15pt. Per I tedeschi.Il Panathinaikos supera in casa senza difficoltà i francesi Dell’Aves-Lione per 100 a 88, grazie ai bombardieri ellenici Fredette(22pt.) e Papapetrou(21pt.).per l’Aves Maledon tocca quota 19pt.e Jean-Charles ne fa 16.

Nell’incontro più atteso della 21ma giornata il Real Madrid cede in casa contro l’Anadolu-Efes , sempre più solitario in vetta, per 75 a 80, grazie anche alla prova magistrale di Larkin, autore di 32pt. che di fatto con le sue giocate ha gelato gli oltre 11mila spettatori sugli spalti del Wizink Center di Madrid.



Nelle partite di giovedi 23-01 il CSKA di Mosca piega la resistenza del Valencia solo nell’ultimo quarto vincendo per 81 a 70 , raggiungendo con questa vittoria il secondo posto in classifica.

Lo Zenit beffa l’Olympiacos per 91 ad 87 e nonostante I 31pt. di Spanoulis, perde una ghiotta occasione per avvicinarsi alla zona play-off.

La sorpresa giunge da Monaco di Baviera, dove il Bayern supera la più quotata Maccabi per 80 a 68 .

In Spagna il Barcellona di misura batte la Stella Rossa di Belgrado per 86 a 82 con super Mirotic autore di 25pt.

Chiude la serie il Baskonia di Polonara(9pt.) ,che ha la meglio sul Khimki per 83 a 79 con l’ala piccola Shavon Shields(Bask) migliore dei suoi con 22 pt.



Risultati: giovedi 23-01-2020

Cska M.-Valencia 81-70

Zenit-Olympiacos 91-87

Bayern-Maccabi 80-68

Barcellona-Stella Rossa 86-82

Baskonia-Khimki. 83-79.

Venerdi 24-01

Fenerbahce-Olimpia M. 73-64

Zalgiris-Alba Berlino 104-80

Panathinaikos-Aves-V. . 100-88

Real M.-Anadolu-Efes 75-80.

Classifica:

1 Anadolu-Efes. 36pt.

2 CSKA M. 30pt.

3 Real Madrid 30pt.

4 Barcellona 30pt.

5 Maccabi. 28pt.

6 Panathinaikos. 26pt.

7 Valencia 20pt.

8 Milano 20pt.

9 Fenerbahce 18pt.

10 Stella Rossa. 18pt.

11 Khimki 18pt.

12 Olympiacos. 16pt.

13 Baskonia. 16pt.

14 Aves-Lione. 16pt.

15 Zalgiris K. 14pt.

16 Alba Berlino. 14pt.

17 Zenit San P. 14pt.

18 Bayern M. 14pt.

