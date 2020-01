Fabian Ruiz-Manchester United: Rio Ferdinand sponsorizza lo spagnolo del Napoli

L’infortunio di Paul Pogba riporta il Manchester United sul mercato. I Red Devils potrebbero lasciar partire il francese a titolo definitivo la prossima stagione e già stanno sondando eventuali sostituti. La scorsa estate, la società inglese puntava forte su Milinkovic-Savic della Lazio, ma la richiesta di Lotito è sempre stata troppo alta e alla fine la trattativa non andò in porto. Ora lo United potrebbe virare verso altri centrocampisti di spessore in grado di far rinascere l’appassito centrocampo. Tallone d’Achille dell’11 di Solskjaer.

Allo United serve un’uomo capace di organizzare gioco, che abbia fantasia ma che sappia pure interdire in alcune fasi di gioco. Trasformando l’azione da difensiva in offensiva. Un centrocampista con buon tiro dal limite, capace di risolvere le partite con soluzioni balistiche. Ciò in principio doveva essere Pogba, lo è De Bruyne per i colleghi del City e lo potrebbe essere Fabian Ruiz per il Manchester United.

Di ciò ne è convinto l’ex difensore e bandiera dei Red Devils, Rio Ferdinand. L’ex United ha risposto via Twitter a un tifoso, affermando di vedere di buon occhio il centrocampista spagnolo in forza al Napoli. Seguito con interesse anche dal Real Madrid. Qualora il Manchester United faccia un pensierino per Fabian Ruiz, possiamo dunque già sapere chi è stato a consigliare con decisione il calciatore alla dirigenza di Old Trafford.