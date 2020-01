FC Barcelona – Atteso per questa giornata il Sì di Xavi

A Can Barça è tutto pronto per il ritorno di Xavi. Dopo la fallimentaria Stagione Valverde, il pareggio nel derby con l’Espanyol, e sopratutto la sconfitta in Supercopa contro l’Atleti, hanno fatto vacillare anche il più duro degli irriducibili ancora schierato a favore di Valverde: Bartomeu. Il presidente ha ceduto alle sempre più incessanti richieste di parte della directiva e dei soci di porre un freno allo stillicidio di risultati negativi dell’era Valverde, unico, vero colpevole di questi ultimi tre anni catastrofici del FC Barcelona. La clamorosa sconfitta contro l’Atletico ha sentenziato l’allenatore blaugrana, che ha perso una partita imperdibile. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. La scelta è ricaduta subito su Xavi, immediatamente svincolatile dal Al Saad. In tempi precedenti si era parlato anche di Koeman, che era stato nel novero dei papabili anche al termine della passata stagione dopo il doppio KO blaugrana di Anfield e Sevilla nella finale di Copa del Rey. Ma settimane addietro era stato fatto anche il nome di Henry. Alla fine il prescelto è stato Xavi Hernandez, il numero 6 per eccellenza del Barça. Una delegazione è partita immediatamente per Doha, dove l’allenatore del Al Saad vive e lavora. Eric Abidal e Oscar Grau, rispettivamente Director Deportivo e CEO del Barça hanno incontrato l’eletto per saggiarne intenzioni e disponibilità a entrare nel seno del club blaugrana di punto in bianco, rilevando la panchina di Valverde, e lanciandosi nella sua seconda avventura barcelonista, questa volta come allenatore. Xavi ha ricevuto la proposta con entusiasmo, ha abbozzato, posto il suo legame ancora in essere con il suo attuale club, e si è ripromesso di parlare con i suoi attuali dirigenti. Tutto è avvenuto in maniera repentina e alla velocità della luce. In serata il direttore sportivo del Al Saad aveva già dichiarato che Xavi e il Barça stavano già negoziando dopo aver ricevuto il beneplacito da parte del suo presidente. Il massimo dirigente qatariota ha aperto subito le porte al suo allenatore. Troppo forte la stima tra le due parti e altrettanto il richiamo blaugrana per una persona del calibro di Xavi. Nel corso della notte, verso le 22:00, si è avuta una nuova riunione tra l’allenatore e la delegazione blaugrana. Stamattina è attesa la risposta definitiva di Xavi. Tutti, a Barcelona, si attendono un Sì. Il contratto sarebbe impostato per comprendere la fine della stagione in corso più le due successive, e dovrebbe avere scadenza al 2022. Se quest’oggi dovesse arrivare il Sì definitivo e la firma sul contratto che legherà Xavi alla panchina del Barça in sostituzione di Valverde, il nuovo allenatore potrebbe essere presentato alla stampa nella giornata di domani, lunedì 13 gennaio.