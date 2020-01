FC Barcelona – Nuovo anno con pareggio al Cornella. Rosso per De Jong

Inizio d’anno senza il botto per il FC Barcelona che pareggia al Cornella El Prat nel clasico di Barcelona contro l’Espanyol. Con questo risultato Barça e Madrid si riallineano in testa alla classifica. I blaugrana restano sostanzialmente primi sempre per differenza reti, anche se ridotta dopo questa giornata per i risultati delle due contendenti. I blancos, infatti, hanno espugnato lo stadio del Getafe per 3-0.

Il Barcelona ha iniziato male l’incontro. Reduce dalle vacanze natalizie, con ancora dolci e banchetti tintinnanti da smaltire, i blaugrana sono entrati in campo senza la giusta determinazione. Lenti, svagati, imprecisi, i giocatori di Valverde hanno inizialmente tenuto palla in maniera sterile, senza creare alcun pericolo al rivale cittadino ultimo in classifica, ma con il cambio di panchina nuovo di zecca. Alla formazione espanyolense Santa Claus ha portato in dono Abelardo, tecnico esperto che ha avuto a disposizione il periodo natalizio per cercare di porre rimedio a una situazione disperata. Davanti a un Barça sulle gambe, pesante e eccessivamente svagato, il minimo sindacale dell’Espanyol è bastato per andare in vantaggio e chiudere la prima parte di gara sull’1-0. Su un calcio di punizione defilato sulla destra, la palla calciata in area è stata girata di testa da David Lopez, che al 23′ ha fatto la fotografia a Neto (oggi in porta al posto dell’infortunato Ter Stegen). Per tutto il primo tempo il Barcelona ha prodotto appena quattro tiri in porta, tre dei quali (compreso un palo di Suárez) negli ultimi cinque minuti. Decisamente poco.

La ripresa si è aperta con la novità di Vidal in campo al posto di un impalpabile e nullo Rakitic. Il cileno, che nella letterina a Gesù Bambino aveva chiesto 2,4 milioni da far pagare al club di Bartomeu, che il Barça gli ha negato, vedendosi riconoscere la correttezza della sua posizione dall’organo giudicante misto AFE-Liga, ha dato subito la sveglia ad una squadra in dormiveglia per 45′. La ripresa è stata più frizzante e, insieme alle bollicine, è giunta anche la rete del pari dopo appena 5′. Di Suárez la marcatura dopo un cross dalla sinistra di Jordi. Una azione velocissima conclusa in rete da un tocco al volo di esterno basso del Pistolero ad anticipare ogni movimento del portiere avversario. Il Barça ha continuato sulla strada tracciata giungendo, dopo altri 9 minuti alla rete del sorpasso. Questa volta è stato Vidal a deviare di testa un mirabile cross di esterno di Suárez. In appena 13′ il Barça ha ribaltato una situazione che nel primo tempo sembrava decisamente preoccupante.

La formazione di Valverde ha preso possesso della partita e ha gestito il pallone continuando ad attaccare. Non è giunta la rete del 3-1 e, in questi casi si sa, sopratutto nei derby accesi da mille e mille rivalità, basta una virgola fuori posto per capovolgere il fragile e sottile equilibrio creatosi. La virgola, il punto di svolta, la chiave della partita, è giunta al 75′ insieme al doppio giallo sventolato da De Cerro Grande in faccia a De Jong. Il giocatore dei Paesi Bassi, così come ormai ufficialmente si chiama il paese che fino a pochi giorni fa era meglio conosciuto come Olanda, ha mal gestito un possesso a centrocampo. verso il controllo della sfera in un contrasto con due avversari, Frenkie è stato costretto a trattenere il giocatore dell’Espanyol per la maglia, meritandosi il doppio giallo. Con il cambio della situazione numerica in campo a un quarto d’ora dalla fine, i padroni di casa hanno trovato quegli stimoli che parevano aver perso con il sorpasso blaugrana. La partita ha dunque ripreso vigore. Valverde ha affrontato il nuovo scenario mandando in campo Semedo al posto di Griezmann, che dall’uscita dal campo di De Jong era retrocesso sulla linea dei centrocampisti in un 4-3-2 che manteneva intatti gli equilibri tra i reparti. Semedo laterale destro e Roberto a centrocampo per mantenere il medesimo schieramento sul terreno di gioco. L’Espanyol si è buttato in avanti rischiando il contropiede blaugrana. Diego Lopez, portiere ex Madrid dell’Espanyol, ha salvato la rete del 1-3 uscendo alla disperata su Suárez che ha tentato di scavalcarlo con una vaselina. Il mancato colpo del ko ha permesso ai padroni di casa di restare in partita e di avere così l’occasione del pareggio, egregiamente sfruttata all’88’ dal neo entrato Wu Lei che, ricevuto in area da Vargas, ha nuovamente battuto un eccessivamente statico e macchinoso nell’andare giù Neto con un diagonale preciso ma non irresistibile.

Il Barça inizia dunque il 2020 con una nuova mezza battuta d’arresto. Il tempo delle vacanze è terminato. Serve rimettere la barra del timone sulla giusta rotta e trovare unione nello spogliatoio, serenità nel club e puntare senza sì e senza ma a ritrovare quella continuità che in questa stagione finora non si è ancora trovata.