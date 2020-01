Ferrero shock: “Vendo la Sampdoria!” Nuovi acquirenti in arrivo

Decisione clamorosa da parte del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. La squadra è infatti stata messa in vendita dal massimo dirigente blucerchiato. Complici i pesanti debiti della società a cui fa capo Ferrero, la Eleven Finance. Il presidente ha confermato l’intenzione di vendere la Sampdoria attraverso Il Secolo XIX, limitandosi a una secca e semplice parola: “Vendo”.

Quest’affermazione da parte di Ferrero, lascia intendere tutta l’amarezza che il presidente blucerchiato sta provando in questo momento. La squadra si era ripresa grazie alla cura Ranieri, rigenerandosi dopo l’avvio disastroso con Di Francesco. Ferrero starebbe già cercando dei nuovi acquirenti per l’acquisto della squadra. Sembrerebbe che già qualcosa si stia muovendo in tal senso.

Una storia iniziata nel 2014

Ferrero conclude così la sua storia da presidente della Sampdoria, iniziata nel 2014 rilevando la San Quirico S.p.A di Garrone, risolvendo positivamente la questione debiti della Samp. La quale ammontava a 15 milioni di euro. Poi la crisi dovuta ai debiti immobiliari della Eleven Finance lo hanno portato a vendere la società ligure. Tale decisione era oramai nell’aria da tempo.

Dunque non può essere considerata una sorpresa per tutto il popolo blucerchiato. In ogni caso, la Samp no rischia nessun fallimento societario. Il nuovo acquirente arriverà a breve, stando alle ultime indiscrezioni che provengono da Genova.