FIFA 20, upgrades e downgrades: Napoli depotenziato, Lewandowski illegale

Il gioco di calcio più famoso del mondo FIFA 20, è oramai una fede più che un semplice videogame. Sono tanti i players sparsi per il mondo che si sfidano online o in tornei mozzafiato. Dove la competizione è accesissima per via dei cospicui premi in denaro messi in palio. C’è addirittura chi vuole che il gioco venga riconosciuto come disciplina sportiva vera e propria, così da poter essere ammessa nei canali olimpici.

Ciò che sta molto a cuore ai fans di FIFA sono i ratings dei calciatori e i relativi upgrades. Questo mese di gennaio possiamo trovare alcuni potenziamenti interessanti come quello apportato a Robert Lewandowski. Il polacco è passato da 89 ovr di inizio stagione, a 91. Un notevole salto in avanti giustificato dalle prestazioni da parte dell’attaccante del Bayern Monaco. Già arrivato a oltre 30 reti stagionali.

Diversi downgrades per il Napoli di Gattuso

Lewandowski è stato potenziato in varie stats, come la finalizzazione – fondamentale per un attaccante nel gioco – passata da 90 a 92. Due punti in più anche per quanto concerne il piazzamento, ora passato a 93. Tra i giocatori con un upgrades migliore troviamo pure Kimmich, ora 87 ma per via del cambio di ruolo principale passato da TD a CDM.Ci sono anche diverse note dolenti, ovvero i downgrades che riguardano i calciatori depotenziati. Tra questi, il Napoli è certamente la squadra più colpita con i due centrali difensivi Koulibaly e Manolas, depotenziati rispettivamente di un punto di ovr. Il senegalese passa da 89 a 88 mentre il greco da 85 a 84. Un punto in meno anche per Allan, ora con 84 di ovr. Un mese amaro per la squadra partenopea, riscontrato anche nella realtà virtuale.