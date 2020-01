Fiorentina: arriva il restyling per l’Artemio Franchi?

Il simbolo più luminoso della Fiorentina è senza dubbio lo Stadio Artemio Franchi. Costruito nel 1931, uno dei simboli viola più luminosi ha subito delle notevoli ristrutturazioni nel 1990 e nel 2013, dove con il tempo sono stati aggiunti al proprio interno dei seggiolini viola in alcuni settori. Lo stadio dove la Fiorentina ha vinto i suoi due campionati di Serie A nel 1955-56 e 1968-69, è amato dai tifosi viola anche se con il tempo potrebbe essere sostituito da un nuovo e moderno impianto. Al momento però il progetto pare essere ancora incerto e il presidente italoamericano Rocco Commisso, starebbe pensando a un restyling del Franchi così da potersi aggiudicare degli ingenti ricavi economici.

La notizia è stata riportata da Repubblica. L’obiettivo dei viola sarebbe quello di costruire delle curve interno a quelle già esistenti. Inoltre Commisso vorrebbe far costruire un albergo accanto alla struttura. Idee che andranno discusse con la soprintendenza, dato che modificare uno stadio che praticamente come un monumento storico per Firenze, appare molto difficile. Inoltre l’idea potrebbe non piacere ai tifosi viola, molto legati alle tradizioni della Fiorentina. Intanto Commisso prende tempo per finalizzare i dettagli del progetto che comunque saranno delineati a breve. Un aggiornamento dell’Artemio Franchi appare dunque più che una possibilità.