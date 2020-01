L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di oggi pomeriggio contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una partita che vale il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. L’anno scorso la Dea è stata protagonista di una cavalcata spettacolare, ma ora conta solo il discorso campo: la voglia di riscrivere la storia è tanta, anche se non bisognerà dare tutto per scontato. A livello tecnico staremo a vedere che formazione verrà schierata, ma l’ottimismo c’è. In termini di tifo, il popolo atalantino sarà presente oggi: pochi per tutta una serie di motivi legittimi visto che siamo in settimana, ma assolutamente buoni per spingere l’Atalanta alla vittoria.

200 TIFOSI NERAZZURRI A FIRENZE: ESSERCI PER TRASCINARE L’ATALANTA ALLA VITTORIA – Settimana, lavoro e scuola: queste sono le motivazioni per cui ci sarà pochissima gente in quel di Firenze. Nonostante ciò, i sostenitori bergamaschi (ovviamente chi può) non vogliono mancare ad una trasferta così particolare come questa, e portare il proprio sostegno all’Atalanta è fondamentale per conquistare i quarti di finale di Coppa Italia: allo stadio Artemio Franchi ci saranno più di 200 bergamaschi all’interno del settore ospiti. Comunque vada sarà un successo, ma in casa Atalanta c’è grande voglia di riscrivere la storia (nella quale è compreso il popolo atalantino).