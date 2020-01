Fiorentina-Genoa. Sabato 25 gennaio alle ore 18 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze la Fiorentina di Beppe Iachini ospita il Genoa di Davide Nicola, il match è valido per il secondo anticipo della 21.a giornata del campionato di Serie A. I viola occupano la 13.a posizione con 24 punti all’attivo (6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci da due vittorie consecutive contro la Spal al ‘Franchi’ per 1-0 e la vittoria prestigiosa del turno precedente ottenuta al ‘San Paolo’ per 0-2 contro il Napoli. Il ‘grifone’, nonostante l’arrivo di Nicola in panchina, è in difficoltà ed è sempre ultimo in classifica con appena 14 punti conquistati (3 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte) ed è reduce da due sconfitte consecutive contro il Verona per 2-1 in trasferta e il pesante K.O interno contro la Roma per 1-3 del turno precedente. Fiorentina-Genoa sarà diretta dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, coaudiuvato dai signori Caliari e Fiore, il quarto uomo sarà Irrati, mentre al Var ci sarà Giacomelli con Lo Cicero assistente Avar.





Fiorentina-Genoa, le probabili formazioni. QUI FIORENTINA- Iachini si affiderà al 3-5-2 con Dragowski in porta; in difesa spazio per Milenkovic, Pezzella e Caceres; i due esterni di centrcampo saranno Lirola e Venuti con Benassi, Pulgar e Castrovilli in mezzo al campo; la coppa d’attacco sarà composta da Chiesa e Cutrone. QUI GENOA- Nicola risponderà con lo stesso modulo, 3-5-2, con Perin tra i pali; Biraschi, Romero e Criscito saranno i tre difensori centrali; a centrocampo spazio per Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami e Barreca; in attacco ci saranno Pandev e Sanabria.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola.

Fiorentina-Genoa, come seguire il match in tv e streaming

Fiorentina-Genoa, info diretta tv e streaming. Questo anticipo della 21.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Fiorentina-Genoa, i precedenti. Le due squadre a Firenze si sono affrontate 48 volte nella massima serie con 30 vittorie dei viola, 15 pareggi e 3 vittorie genoane. Nell’ultima giornata della passata stagione al ‘Franchi’ terminò senza reti, pareggio che sancì la salvezza di entrambe le squadre condannando l’Empoli alla Serie B.