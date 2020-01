Fiorentina, paura Castrovilli: sostituto per giramenti di testa

La Fiorentina esce con l’amaro in bocca dal Franchi dopo il pareggio con il Genoa, anche se il match poteva andare peggio date le grosse occasioni avute dai liguri durante il match. Un punto che non serve a niente ai viola, i quali sono usciti ancor più spaventati per ciò che è capitato a Castrovilli.

Il calciatore viola si è accasciato a terra, accusando dei forti dolori alla testa. Ciò ha subito allarmato la panchina viola, la quale ha soccorso il giocatore molto rapidamente. Le parole del calciatore allo staff medico sono state: “Mi gira la testa, non capisco più niente”. Oltre a questo inconveniente, Castrovilli ha pure avuto degli attacchi di vomito.

Rientro a casa domani sera?

Il club ha voluto rassicurare i tifosi viola e tutti gli appassionati di calcio con un comunicato, dove si afferma che il giocatore abbia avuto durante il match dei giramenti di testa. Non è stata ancora verificata la gara, ma il giovane si trova ancora in ospedale per gli accertamenti necessari. È previsto il suo rientro a casa domani. Auguriamo a Castrovilli di riprendersi al più presto e di tornare in campo il più presto possibile. Da tutta la redazione di SuperNews, i migliori auguri di una pronta guarigione.