La nuova Fiorentina dell’era Commisso vuole dare un senso a questa travagliata stagione di Serie A 2019/20. Il cammino dei viola si è inceppato da quando il fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva, Franck Ribery, si è infortunato. L’infortunio del francese ha coinciso con la crisi di risultati dei toscani, ma anche con l’esonero di Vincenzo Montella. Il sostituto dell’ex aeroplanino, Giuseppe Iachini, ha raccolto un prezioso pareggio in casa del Bologna di Mihajlovic ma la situazione della Fiorentina è allarmante. Il quindicesimo posto con 18 punti a solo quattro lunghezze dalla zona retrocessione, destano preoccupazione a Firenze.

I tifosi sono stufi e chiedono un repentino cambio di tendenza. Il match di domenica contro la Spal sarà di vitale importanza. Una vittoria potrebbe rilanciare i viola, ma la gara sarà fondamentale pure per gli uomini di Semplici. La Spal è ultima in classifica con 12 punti e vuole provare a salvarsi a tutti i costi. La missione a Firenze non sarà facile, anche perché i viola potranno contare sul nuovo arrivato Cutrone. Osservato speciale di questa gara. Calcio d’inizio ore 15, domenica 12 gennaio.

Fiorentina-Spal diretta tv e streaming, dove vederla domenica 12 gennaio

Il match Fiorentina-Spal, valido per la 19a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Serie A. Per coloro che vorranno vedere il match in streaming sul proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo di scaricare l’app Sky Go. Disponibile per tutti gli abbonati Sky. Buona visione!