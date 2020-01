Florenzi al Valencia. Dzeko è il nuovo capitano della Roma

FLORENZI LASCIA LA ROMA E IL NUOVO CAPITANO SARA’ DZEKO

Alessadro Florenzi è pronto a lasciare la Roma per andare al Valencia in prestito secco fino a giugno e dopo Totti, De Rossi e proprio Florenzi sarà Edin Dzeko il nuovo capitano della Roma, mettendo fine alla dinastia romana degli ultimi capitani giallorossi. Il bosniaco infatti sarà il primo capitano della Roma non romano dal 1998, ovvero da quando Aldair consegnò la fascia al giovane Francesco Totti. Totti è rimasto capitano della Roma per diciannove stagioni, per poi passare la fascia da capitano a Daniele De Rossi che l’ha indossata per due stagioni e infine a Florenzi che l’ha indossata solo per cinque mesi. Florenzi ha indossato la fascia da capitano solo per quindici partite: dodici partite in Serie A, due partite in Coppa Italia e una sola partita in Europa League, mentre Dzeko l’ha già indossata per dodici partite ad eccezione di due match dove non erano in campo né Florenzi né Dzeko in cui hanno portato la fascia al braccio rispettivamente Lorenzo Pellegrini in Inter-Roma di campionato e Federico Fazio nel match di Europa League contro il Wolfsberger. Alessandro Florenzi, lascia la squadra della Capitale dopo quasi venti anni con cui ha collezionato 208 presenze e 28 reti. Il vice capitano sarà Pellegrini, che se dovesse rimane in futuro potrà far ritornare la fascia da capitano nelle mani di un romano.

Ecco in seguito un elenco dei capitani della Roma.

– Attilio Ferraris IV (1927-34)

– Fulvio Bernardini (1934-39)

– Guido Masetti (1939-43)

– Amedeo Amadei (1943-48)

– Sergio Andreoli (1998-50)

– Armando Tre Re (1950-53)

– Arcadio Venturi (1953-57)

– Alcides Ghiggia (1957-58)

– Egidio Guarnacci (1958-59)

– Giacomo Losi (1959-68)

– Joaquín Peiró (1968-70)

– Luis Del Sol (1970-72)

– Franco Cordova (1972-76)

– Sergio Santarini (1976-80)

– Agostino Di Bartolomei (1980-84)

– Bruno Conti (1984-85)

– Carlo Ancelotti (1985-87)

– Giuseppe Giannini (1987-96)

– Amedeo Carboni (1996-97)

– Abel Balbo (1997-98)

– Aldair (1998)

– Francesco Totti (1998-2017)

– Daniele De Rossi (2017-19)

– Alessandro Florenzi (2019)

– Edin Dzeko (2020 – Capitano Attuale)