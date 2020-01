Foggia-Fasano. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Pino Zaccheria’ il Foggia di mister Ninni Corda ospita il Fasano di mister Giuseppe Laterza, match valido per la 18.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I ‘satanelli’ hanno concluso il girone d’andata in testa alla classifica in compagnia del Bitonto con 37 punti (11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte), i rossoneri nel turno precedente alla pausa natalizia hanno battuto allo ‘Zaccheria’ il Gladiator per 3-1. Il Fasano occupa la 4.a posizione in classifica con 30 punti (9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte) e nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno al ‘Fanuzzi’ per 1-1 contro il Brindisi. Questo confronto sarà il terzo in questa stagione, infatti le due squadre si sono affrontate due volte al ‘Curlo’, la prima gara risale al match d’andata vinto dai biancazzurri 1-0, mentre il secondo confronto riguarda il match di Coppa Italia di Serie D che ha visto il trionfo del Fasano ai calci di rigore. Ha analizzato Foggia-Fasano il direttore sportivo dei ‘satanelli’ Di Bari: “Fare 37 punti anche nel girone di ritorno ci potrebbe consentire di vincere il campionato, dunque firmerei. Dobbiamo ripartire bene con in testa l’obiettivo da raggiungere” (tuttocalciopuglia.com). Foggia-Fasano sarà diretta dal signor Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, coaudiuvato da Elia Tini Brunozzi di Foligno e da Andrea Pasqualetto di Aprilia.

Foggia-Fasano, come seguire il match in tv e streaming

Foggia-Grumentum. Questo match della 18.a giornata del girone H del campionato di Serie D verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti. Su Eleven Sports per la Serie D vengono trasmesse anche le gare del Palermo.