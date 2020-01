Gasperini insultato a Firenze, Percassi: “Toccato il fondo”

L’eliminazione dell’Atalanta dalla Coppa Italia da parte della Fiorentina negli ottavi di finale, non è proprio andata giù alla ambiente della Dea. I bergamaschi avevano accarezzato la vittoria della Coppa nazionale la scorsa stagione, quando la squadra allenata da Gasperini si arrese alla Lazio di Simone Inzaghi.

Questa volta sono stati i viola a punire – con merito – la compagine nerazzurra, che esce dalla coppa nonostante la superiorità numerica in campo a Firenze. Ciò però che non è andato giù a staff tecnico e dirigenza, non è solamente il risultato, ma l’atteggiamento di alcuni tifosi avversari e i confronti dell’allenatore dell’Atalanta. Gasperini è stato insultato da una frangia di tifosi viola per buona parte del match, con insulti molto pesanti. Gasperini ha voluto rispondere nel post-gara a questi tifosi dichiarando di essere disgustato da tali cori.

A sostegno dell’allenatore, scende in campo pure il presidente Antonio Percassi: “Gasperini a Firenze è stato bersagliato con cori disgustosi, incivili e insopportabili. Una cosa indecente andata avanti per tutta la partita. Tutto ciò è assolutamente vergognoso e l’arbitro doveva sospendere la partita come accade quando ci sono cori razzisti. Se fosse successo a Bergamo, immagino che cosa si sarebbe detto di Bergamo e i bergamaschi”. Una polemica destinata a far discutere nei prossimi giorni e sulla quale, verranno presi dei provvedimenti.