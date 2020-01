Gattuso, che frecciate ai giornalisti!

Il Napoli, ha ottenuto come sappiamo il pass per i quarti di Coppa Italia, contro il Perugia, battuto al San Paolo con 2 rigori siglati da Lorenzo Insigne.

Azzurri, che non hanno espresso un gran gioco, ritmo lento, ma hanno tenuto la partita quasi sempre nelle loro mani, in sicurezza.

San Paolo ancora semi vuoto, per la continua protesta degli ultrà contro le decisioni della Questura.

Ma ciò che sta tenendo banco, sono le parole di Gennaro Gattuso, che in conferenza stampa, ha voluto chiarire delle situazioni che si sono venute a creare, in questo periodo in cui il Napoli non sta trovando né risultati né gioco.

Il tecnico del Napoli con un tono alquanto sostenuto e sfacciato ha espresso queste parole: “abbiamo toccato il fondo, non ho detto che Ancelotti ha toccato il fondo. Ho sempre detto che giochiamo in gioco diverso, abbiamo cambiato metodologia di lavoro, non ho detto che è colpa di Ancelotti se stiamo perdendo. Siamo una squadra pensante, che è diverso. Parliamo di cose vere, non scriviamo invenzioni per creare malumore. Facciamo il bene del Napoli. Non inventiamo notizie per vedere di chi è la colpa. Ancelotti per me è un padre calcistico.

Altrimenti dalla prossima volta, rispondo con sì, no o forse”