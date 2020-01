Giroud-Inter, ritorno di fiamma per il francese?

Il rallentamento in queste ultime partite dell’Inter di Antonio Conte, sta spingendo la dirigenza nerazzurra a tornare sul mercato. L’arrivo di Eriksen sembrava la ciliegina sulla torta di questa sessione invernale, invece dall’Inghilterra potrebbe arrivare anche Olivier Giroud. Conte ha la necessità di far rifiatare uno dei due attaccanti titolari: Lautaro e Lukaku.

L’Inter è da tempo sul francese e la trattativa potrebbe concludersi facilmente. Giroud vuole cambiare aria dopo aver passato tanti anni in Premier League, specialmente a Londra dove ha vestito le maglie di Arsenal e Chelsea. Segnando tantissime reti. Il campione del mondo 2018, accetterebbe bene la panchina. Dunque non sarebbe problemi a Conte in tal senso. A riportare questo ritorno di fiamma, è La Gazzetta dello Sport.

C’è ancora un nodo da sciogliere in casa Chelsea

Il nodo principale da sciogliere è solamente uno: il giocatore che andrà a rimpiazzare Giroud nel Chelsea. La società londinese non ha intenzione di cedere l’attaccante se non ne arriverà un’altro per sostituirlo. L’Inter ha fretta di concludere questa trattativa, che però potrebbe non andare in porto per questo intoppo. I giorni passano e il mercato si avvicina sempre di più alla chiusura. Giroud non vuole perdersi l’Europeo con la sua Francia. L’Inter non vuole perdere lui.