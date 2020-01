Giudice Sportivo, gli squalificati per la 19° Giornata di Serie A, stangata per Berardi, Inter senza il suo migliore difensore

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del diciassettesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono undici, di cui uno per due giornate di gioco effettivo. Di seguito l’elenco completo:

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GIOCO EFFETTIVO:

Berardi (Sassuolo): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera veemente un Assistente indirizzando espressioni gravemente irriguardose agli Ufficiali di gara:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Cistana (Brescia): per comportamento scorretto verso un avversario; per avere commesso un intervento falloso su di un avversario in possesso di una chiara occasione da rete;

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Barella (Inter): per comportamento scorretto verso un avversario (Quinta sanzione);

Barillà (Parma): per comportamento verso un avversario (Quinta sanzione);

Colley (Sampdoria): per comportamento verso un avversario (Quinta sanzione);

Depaoli (Sampdoria): per comportamento verso un avversario (Quinta sanzione);

Locatelli (Sassuolo): per comportamento scorretto verso un avversario (Quinta sanzione);

Parolo (Lazio): per comportamento verso un avversario (Quinta sanzione);

Tomovic (Spal): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco;

Skriniar (Inter): per comportamento scorretto verso un avversario (Quinta sanzione);

Tonali (Brescia): per proteste verso uno degli Ufficiali di gara (Quinta sanzione);