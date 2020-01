Giudice Sportivo, gli squalificati per la 22° di Serie A: stangata per Lautaro Martinez

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del ventesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono tredici, di cui Lautaro Martinez e Berni per due giornate di gioco effettivo, mentre gli altri per una per una giornata. Di seguito l’elenco completo di tutti i giocatori squalificati.

CALCIATORI ESPULSI:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE DI GIOCO EFFETTIVO:

Martinez (Inter): per proteste verso degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere, inoltre, al 48° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di giuoco e continuava ad inveire contro il DIiettore di gara;

Berni (Inter): per avere, al termine della gara, al momento del rientro negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso rivolto all’Arbitro espressioni dal contenuto intimidatorio;

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Dell’Orco (Lecce): doppia ammonizione per comportamento scorretto verso un avversario;

Izzo (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto verso un avversario;

Lukic (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco;

Peluso (Sassuolo): per avere commesso un intervento falloso su di un avversario in possesso di una chiara occasione da goal;

CALCIATORI NON ESPULSI:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO:

Bennacer (Milan): per comportamento scorretto verso un avversario;

Bereszynski (Sampdoria): per comportamento scorretto verso un avversario;

Caceres (Fiorentina): per comportamento scorretto verso un avversario;

Milenkovic (Fiorentina): per comportamento scorretto verso un avversario;

Petagna (Spal): per comportamento scorretto verso un avversario;

Tomiyasu (Cagliari): per comportamento scorretto verso un avversario;

Valoti (Spal): per comportamento scorretto verso un avversario;