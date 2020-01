Gravina-Foggia. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Stefano Vicino’ di Gravina in Puglia i padroni di casa del Gravina guidati in panchina da mister Valeriano Loseto ospiteranno il Foggia di mister Ninni Corda, match valido per la 21.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I murgiani occupano l’11.a posizione con 24 punti (6 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte) e sono reduci da due sconfitte consecutive contro Val D’agri e Sorrento nel turno precedente. I ‘satanelli’ continuano l’inseguimento al Bitonto con la bellezza di 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte) a meno 2 dai neroverdi e sono reduci dalla vittoria per 2-0 allo ‘Zaccheria’ contro la Nocerina. Sul fronte mercato il Gravina ha acquisito le prestazioni sportive di Federico La Rosa, estremo difensore proveniente dalla primavera del Crotone e che sostituirà Loliva, campionato finito per lui. In casa Fbc l’altro acquisto è Christian Notaristefano, che nella prima parte di campionato era in forza al Foggia. Entrambi potranno essere a disposizione di mister Loseto per questo match contro i ‘satanelli’. Il Foggia ha acquistato Allegretti ed El Ouazni, la e a breve dovrebbe essere ufficiale Gianmarco Alba, centrocampista del 2001 del Benevento. Intanto per i tifosi ospiti sarà possibile seguire la propria squadra sulla Murgia. Gravina-Foggia sarà diretta dal signor Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Giuseppe Maiorino di Nocera Inferiore ed Emanuele Renzullo di Torre del Greco.

Gravina-Foggia, come seguire il match in tv e streaming

Gravina-Foggia, info diretta tv e streaming. Questo match della 21.a giornata del girone H del campionato di Serie D verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.