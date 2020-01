Guardiola-City, tensione tra il tecnico e la tifoseria

Alla vigilia di Manchester City-Manchester United, match valido per la semifinale di ritorno della Carabao Cup, una polemica alimenta l’ambiente del City di Guardiola. Il tecnico catalano si è lamentato della mancata presenza della tifoseria sugli spalti a Etihad in FA Cup. Il City è oramai fuori dalla corsa alla Premier League, ma assolutamente in corsa per le coppe inglesi e la Champions League. Proprio per questo, Guardiola vuole maggiore partecipazione da parte della tifoseria.

Le dichiarazioni in merito rilasciate dal tecnico alla stampa inglese, non sono piaciute per niente al segretario del fan club ufficiale del City, Kevin Parker. Mediante il Daily Mail, Parker ha voluto esperire tutta la sua amarezza a riguardo. Ecco un estratto delle sue parole:

“Sono rimasto molto turbato dalle parole di Guardiola e non capisco cosa voglia ottenere con ciò. Sta ricevendo molte critiche da parte dei tifosi per questo. Ci sentiamo ingiustamente criticati da altri club, la situazione peggiore se le critiche vengono anche dal nostro tecnico. Credo che Guardiola abbia perso il contatto con la realtà finanziaria in cui si trovano gli appassionati di calcio. Deve capire che questi fan appartengono alla classe operaia e spendono i loro soldi guadagnati per il calcio”.

Una polemica pesante prima dell’importante match con lo United, il quale vede il City favorito per via del 3-1 dell’andata di queste semifinali di Carabao Cup.