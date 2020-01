Gubbio-Triestina streaming e diretta tv, dove vedere Serie C giovedì 23 gennaio

La situazione che sta attraversando il Gubbio di Vincenzo Torrente non è delle migliori. La squadra umbra si trova in una posizione di classifica alquanto pericolosa, essendo al penultimo posto in Serie C girone B. Gli eugubini hanno collezionato solamente 15 punti in 20 giornate, ma nulla è perduto. La zona salvezza dista solamente 4 punti anche se il momento è estremamente negativo: 3 sconfitte consecutive con Sambenedettese, Fermana e ArzignanoChiampo. La vittoria oramai non arriva da novembre (1-0 contro il Modena firmato Sbaffo su calcio di rigore).

Il match contro la Triestina in programma questo giovedì sarà di vitale importanza per entrambe le squadre. Gli alabardati vogliono un posto sicuro nei play-off, essendo al decimo posto – l’ultimo utile per l’approdo agli spareggi per la Serie B – tallonati dalla Virtus Verona che è solamente a -1 dai triestini. L’ultima importante vittoria contro il Piacenza, ha dato senz’altro morale alla Triestina in vista di questo impegno. Facile sulla carta ma insidioso per gli obiettivi opposti di entrambe le compagini. Calcio d’inizio ore 18, giovedì 23 gennaio.

Gubbio-Triestina diretta tv e streaming, dove vedere Serie C giovedì 23 gennaio

Il match valido per il campionato di Serie C girone B, Gubbio-Triestina, in programma giovedì 23 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C in questa stagione. Vi auguriamo un buon divertimento!