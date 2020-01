I calciatori e le auto

È di poche ore fà la notizia della morte di Thomas Adami e Matteo Calabria due giovani calciatori morti a Roma. Molti sono gli incidenti dei calciatori e le auto, per fortuna solo paura per quelli che seguiranno. Molti in Inghilterra dove la guida in modo inverso crea non pochi problemi a chi non è abituato.

Si comincia con il campione CR7 che dieci anni fa quando giocava nel Manchester United con la sua Ferrari è andato a sbattere contro una barriera.

Mario Balotelli nel 2010 con la sua Audi R8 va a sbattere su un SUV, la conseguenza è la parte d’avanti sinistra della macchina del calciatore distrutta.

Qualche giorno fa anche Sergio Romero ha avuto un incidente con la sua Lamborghini schiantandosi control guardrail e gli alberi nel campo di allenamento dello United.

Anche sulle nostre strade il risultato non è da meno.

Lorenzo Insigne con il suo SUV è stato coinvolto in un tamponamento nel 2017, senza nessuna consulenza.

Nel 2018 tocca al calciatore della Roma Bruno Peres che ha distrutto la sua Lamborghini Aventador e il ritiro della patente.

Come Defrel che quando giocava nella Sampdoria ha distrutto la sua Mercedes C63S AMG e vari monumenti di Genova.

Douglas Costa un anno fa ha distrutto la sua Jeep Cherokee in provincia di Vercelli.

È in fine Cacéres quando giocava con la maglia della Juventus ha distrutto due macchine una Porsche Cayenne e una Ferrari 458.