I pronostici di Caressa: “Ecco come finiranno Inter-Cagliari, Roma-Lazio e Napoli-Juventus”

Le previsioni di Caressa sulla Serie A. Con il successo del Milan in trasferta contro il Brescia si è aperta la ventunesima giornata che vedrà in programma anche i big match Roma-Lazio e Napoli-Juventus. Nel corso del programma radiofonico Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa si è cimentato nel solito gioco dei pronostici insieme all’altro conduttore Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport. Per quanto riguarda il derby di Roma il telecronista di Sky Sport si è sbilanciato in “potrebbe vincere la Roma, ma dico 1X” mentre il collega si è mostrato sicuro di un 1-1 finale. “Napoli-Juventus finirà in pareggio, i partenopei avranno le motivazioni a mille contro Sarri e Higuain” è il pronostico che mette d’accordo entrambe i giornalisti. Il match Inter-Cagliari è 1 fisso per Caressa, mentre Zazzaroni vede qualche insidia per i nerazzurri e si è espresso con “potrebbe finire anche X”.

Eriksen all’Inter, i dubbi di Caressa. Il centrocampista danese si appresta a diventare il colpo del mercato nerazzurro per una cifra di 20 milioni di euro. In molti credono che l’Inter possa fare un salto di qualità con l’ex Tottenham ma Caressa non la pensa così e vede un problema di collocazione tattica negli schemi di Conte: “Al momento la sua posizione all’Inter non c’è, è un trequartista o seconda punta. Dovrebbe giocare dietro alle due punte o gioca come mezzala” .