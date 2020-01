Il Napoli batte la Juventus, Varriale polemico con Sarri su Twitter

Napoli-Juventus, frecciatina di Varriale a Sarri. I bianconeri hanno subito ieri sera un’inaspettata battuta d’arresto al cospetto della squadra di Gattuso che sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Le reti di Zielinski e Insigne nel secondo tempo hanno regalato il successo agli azzurri nonostante il tentativo di rimonta finale della Juventus in seguito al gol di Cristiano Ronaldo. L’allenatore dei bianconeri, Maurizio Sarri, è finito nel mirino delle critiche nel post partita per la prestazione sottotono dei suoi e per la scelta di aver schierato il tridente dall’inizio. Enrico Varriale, giornalista di Rai Sport, ha commentato così la sfida su Twitter: “In un campionato finora da incubo @sscnapoli si leva lo sfizio di battere @juventusfc. Partita difensivamente perfetta di #Gattuso che infligge una lezione tattica a #Sarri presuntuoso nello schierare il tridente inoffensivo. Migliore in campo @Lor_Insigne, prova da capitano vero”.

Varriale punge Sarri, le reazioni degli utenti. Il tweet del giornalista ha diviso i tifosi e, se in tanti lo hanno criticato per aver dato del presuntuoso a Sarri, altri hanno approvato le sue parole. In particolare, il post di Varriale ha ricevuto commenti come “Classico ragionamento da ultra’ del Napoli ovviamente antijuve, per 5 ANNI Allegri era l’anticalcio e Sarri era il maestro del bel gioco, ora invece Sarri siccome veste di bianconero diventa presuntuoso. E pensare che questo e’ un giornalista della RAI!” o “Quale sarebbe la tattica,il pullman davanti la porta???? La partita l ha persa Sarri con un centrocampo assente e una difesa in letargo in occasione dei due gol presi”.