Il Napoli di Gattuso, paga gli errori individuali

Il Napoli, scivola ancor di più in classifica. Nonostante la buona gara contro la Lazio dei record di Inzaghi, gli azzurri precipitano, anche in maniera preoccupante, ed oggi, potrebbero ritrovarsi nel lato destro della graduatoria.

Gara attenta quella della squadra di Gattuso, soprattutto nella ripresa, con la solita sfortuna che perseguita i partenopei, che in 19 gare di andata hanno colpito ben 14 pali.

Ma l’ennesimo errore individuale di un calciatore, ha portato la settima sconfitta in campionato (con Sarri sette sconfitte in 2 campionati). Questa volta, è stato Ospina, il portiere colombiano che ha sostituito Meret, che invece di passare il pallone ad un compagno di squadra, tentò un dribbling al vorace Ciro Immobile, che sfruttando l’errore, ha realizzato il suo 20mo gol in questo campionato.

Lazio anche fortunata, e Napoli ingenuo.

Il tecnico Rino Gattuso, si è assunto lui le colpe per l’errore dell’estremo difensore azzurro: “è colpa mia. Io voglio che si giochi dal basso, cominciando a far girare la palla”. Intanto, il Napoli, con lui, in 4 partite ha ottenuto 1 vittoria e ben 3 sconfitte, la maggior parte per distrazioni, o scivoloni dei calciatori.

Colpa di che? timore? mancanza di fiducia?

Martedì, al San Paolo, c’è l’ottavo di finale col Perugia, unico obiettivo rimasto, in questa stagione da dimenticare.