È ufficiale il ritiro di Daniele De rossi dal calcio giocato. Erede indiscusso di Francesco Totti alla Roma, fin da subito plocamato capitano futuro dai suoi tifosi, che ha fatto sognare prima del trasferimento al Boca Junior e chiudere la carriera.

Un mediano di altri tempi dal carattere forte capace di aiutare la squadra nei momenti di difficoltà.

Il ritiro di Daniele De rossi

Cresciuto nella Roma non ha mai voluto cambiare squadra e sempre seguito le orme del suo capitano per la maggior parte della sua carriera.

Francesco Totti e Daniele De rossi due calciatori che anno fatto la storia della Roma negli ultimi 20 anni e forse di più.

Cresciuti dalle giovanili fino alla prima squadra il primo sempre con la stessa maglia il secondo con una piccola parentesi l’ultimo anno, rinunciando entrambi a soldi e gloria pur di stare nella squadra della propria città.

Hanno conquistato la coppa del mondo nel 2006 portando i colori della nazionale sul tetto del mondo.

Due simboli del calcio italiano assieme a Paolo Maldini con la maglia del Milan.

Tre eroi di un calcio quasi dimenticato legato più alla maglia che ai soldi o alla voglia di vincere perché tutti e tre potevano avere molto di più, inseguiti da club più importanti hanno sempre rinunciato rimanendo fedeli alle origini.

De rossi non lascerà il calcio, si pensa come un posto nella nuova Roma come dirigente o allenatore del settore giovanile come il padre.