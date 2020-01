Immobile e Lewandowski, due bomber diversi dai destini intrecciati

Anche in questa stagione, Ciro Immobile sta meravigliando in Serie A. Il bomber della Lazio è già a quota 23 reti in campionato + 5 assist. Numeri importanti e che stanno insidiando il re del bomber europeo attuale: Robert Lewandowski. L‘attaccante napoletano classe 1990 sembra essere inarrestabile e darà filo da torcere al polacco. Fino a l’ultimo gol per assicurarsi la Scarpa d’Oro 2020. C’è però una differenza sostanziale tra i due bomber: le reti a livello di competizioni europee per club e quelle in Nazionale.

Lewa può vantare numeri da capogiro in Champions League, come 4 reti rifilate al Real Madrid in una semifinale di Champions quando militava nel Borussia Dortmund e tanti altri gol in questa competizione. Ciro invece, non ha un’ottima relazione con la coppa dalle grandi orecchie. Anche perché ha disputato poche partite in Champions (quando sostituì proprio Lewa nel Dortmund), non lasciando il segno quasi mai. A parte quel gol memorabile rifilato all’Arsenal nel 2014. Unico vero acuto con la maglia giallonera.

Ciro avrebbe dovuto non far rimpiangere Lewandowski a Dortmund, ma proprio non si ambientò in Germania. Non era destino. Il suo habitat è la Serie A, ma c’è ancora qualcosa di incompiuto a livello italiano: la Nazionale.

Lewa meglio di Immobile anche in Nazionale?

I numeri fatti registrare da Immobile con la Nazionale italiana, sono alquanto deludenti a differenza di quelli di Lewandowski con la Polonia. L’italiano ha siglato con gli azzurri solo 10 reti in 39 presenze. Senza mai risultare determinante per la nostra Nazionale. Lewandowski invece ha siglato ben 61 reti in 113 presenze. Numeri da capogiro. Il riscatto per Ciro potrebbe arrivare quest’estate, quando la Nazionale di Mancini scenderà in campo durante Euro 2020. Una vera prova del 9 per l’attaccante campano, chiamato agli straordinari per dare un senso alla sua storia con gli azzurri. Non proprio brillante ma ancora da scrivere. Facci sognare Ciro!