Imolese-Reggio Audace. Alle ore 15 allo stadio ‘Romeo Galli’ di Imola l’Imolese del tecnico Gianluca Atzori ospita la Reggio Audace del tecnico Massimiliano Alvini, il match è valido per l’anticipo della 22.a giornata del girone B di Serie C. I padroni di casa occupano la 16.a posizione con 17 punti all’attivo (3 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dalla vittoria esterna del turno precedente contro l’ArzignanoChiampo per 0-1. Gli ospiti occupano la 3.a posizione con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci da tre vittorie consecutive contro Virtus Verona, Padova e nell’ultimo turno contro il Ravenna per 3-1. Il tecnico dell’Imolese, Atzori, si è espresso sul momento della sua squadra: “La vittoria di domenica scorsa ci ha portato entusiasmo. Ci siamo allenati bene per questo impegno contro la Reggio Audace, cercheremo di fare la nostra gara contro un avversario abbastanza forte. L’arrivo di Chinellato potrà esserci utile al fine di migliorare la squadre, dobbiamo raggiungee tutt’insieme l’obiettivo della salvezza e se con noi abbiamo calciatori in grado di fare gol sarà più semplice” (tuttoc.com). Per questo Imolese-Reggio Audace, il settore ospiti dello stadio ‘Romeo Galli’ di Imola sarà tutto esaurito, la tribuna sarà sold out, mentre al momento restano in vendita poco meno di 70 tagliandi per la Curva. Imolese-Reggio Audace sarà diretta dal signor Andrea Colombo della sezione di Como, coaudiuvato dai signori Fabrizio Giorgi di Legnano e da Massimiliano Bonomo di Milano.

Imolese-Reggio Audace, come seguire il match in tv e streaming

Imolese-Reggio Audace non verrà trasmessa in chiaro da nessuna rete ma sarà possibile guardarla in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali. Questa stagione sarà possibile acquistare due tipi di abbonamenti: il mensile a 4,99 € e l’annuale a 49,99 € con 2 mesi completamente gratuiti.