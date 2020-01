Stasera l’Atalanta è attesa a San Siro per la fatidica prova del nove contro l’Inter di Antonio Conte. Una partita che definire fondamentale vuol dire raccontare poco: ai ragazzi di Gian Piero Gasperini serve fare il salto di qualità, e quale occasione migliore di un match contro i nerazzurri milanesi. A livello tecnico siamo al completo, contando anche del rientro di Duvan Zapata: anche se in termini di formazione si prospetta un falso nueve. Inoltre, ci sarà l’invasione del popolo atalantino (carico di tifo e di una grandissima passione), nella quale cercheranno di trascinare l’Atalanta alla vittoria finale.

3MILA VOCI ATALANTINE A SAN SIRO – Ora come ora San Siro non è più quello stadio che “fa paura”: viene considerato a tutti gli effetti come una seconda casa per l’Atalanta vista l’esperienza in UEFA Champions League. Dalla Coppa dei Campioni al campionato, ma la sostanza in termini di tifo non cambia, anzi, a Milano saranno presenti più di 3mila tifosi atalantini al seguito della squadra. Il clima in sé è già caldo con 70mila spettatori, ma l’appggio del popolo bergamasco può risultare decisivo per andare a fare risultato in un campo molto difficile. Staremo a vedere stasera come andranno le cose.