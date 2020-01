Inter-Atalanta, Enrico Letta attacca Rocchi: “Rigore non dato? Il solito servilismo”

Inter-Atalanta, il tweet di Enrico Letta contro Rocchi. L’anticipo serale della diciannovesima giornata di Serie A si è concluso con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca agli ospiti per il rigore fallito da Muriel nei minuti finali. Il dopo partita del Meazza è stato molto acceso con le vibranti proteste degli atalantini per il rigore negato dall’arbitro Rocchi e dal Var per il placcaggio di Lautaro Martinez nei confronti di Toloi. L’episodio ha fatto molto discutere, la scorrettezza sembra netta anche se le immagini successive hanno ravvisato una spinta precedente di Zapata nei confronti del numero dieci argentino dell’Inter. L’ex primo ministro Enrico Letta ha commentato la direzione di gara di Rocchi con un tweet molto duro: “Comunque con #Rocchi il casino è garantito. Ma come si fa a non dare un rigore così! Doveva abbatterlo a mazzate? Il solito #servilismo. #InterAtalanta”

Il tweet di Enrico Letta contro Rocchi, le reazioni degli utenti. Le parole forti del politico del PD contro l’arbitro di Inter-Atalanta non sono piaciute a tutti e c’è chi su Twitter si è scagliato così contro di lui con post come “Pensate a fare il vostro lavoro.Pagati da noi non per fare il Bar Sport quello lasciatelo a noi. Grazie” o “Letta lei che di servilismo certamente capisce, puo’ guardare il PSG…”. Enrico Letta ha subito controrisposto: “Con amicizia doppia, visti i colori, mi permetta sommessamente di dirle che che lei non paga un euro per me, né di stipendi, né di vitalizi”.