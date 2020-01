Inter-Atalanta streaming e diretta Tv Serie A: dove vedere il match dell’11/1

Sabato 11 gennaio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A tra Inter-Atalanta. Le due compagini si sfideranno, dinanzi ad una grande cornice di pubblico, allo Stadio “San Siro” di Milano. Gli ospiti si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive in campionato. In particolare, la Dea ha vinto in casa per 5-0 contro il Milan ed ha vinto, sempre tra le mura amiche, per 5-0 anche contro il Parma. L’Inter, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due gare stagionali. I nerazzurri, infatti, hanno vinto a San Siro per 4-0 contro il Genoa ed hanno vinto contro il Napoli, in trasferta, per 3-1. Entrambe le squadre sono, insomma, in gran forma ed hanno un’ottima classifica. L’Atalanta occupa la quinta posizione, la squadra di Antonio Conte è seconda alle spalle della Juventus.

SEGUI INTER-ATALANTA IN DIRETTA, STREAMING E ON DEMAND SU DAZN

Inter-Atalanta: streaming e diretta Tv

Inter-Atalanta in programma sabato 11 gennaio alle ore 20:45 si può vedere in diretta streaming su DAZN. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.