Inter, Brozovic in formato Superman: recupero lampo per il croato?

Qualcosa nell’Inter di Antonio Conte si è inceppato. I nerazzurri hanno perso terreno in campionato, andando addirittura a -4 dalla Juventus che ora vuole tentare la fuga verso il titolo. Risultati inaspettati come quello di Lecce, non devono capitare a una squadra che vuole lottare per interrompere il dominio incontrastato bianconero. Conte è alle prese con l’allestimento del centrocampo, il quale ha dimostrato di essere vulnerabile a livello europeo. Se un’uomo importante come Eriksen sta per arrivare, un’altro ha dovuto abbandonare il terreno da gioco per infortunio.

Stiamo parlando di Brozovic, giocatore fondamentale per la manovra dell’Inter. Il croato ha dovuto abbandonare la squadra durante Lecce-Inter, e il suo rientro appariva molto incerto. In molti erano pronti a scommettere a un lungo stop, invece arrivano notizie positive.

Recupero lampo o fumo negli occhi?

Gli esami clinici ai quali si è sottoposto il croato nel post-gara, non hanno evidenziato particolari problemi, evitando un’ennesima crepa al centrocampo interista. A Brozovic è stata riscontrata una semplice distorsione alla caviglia, senza l’interessamento dei legamenti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore dovrebbe tornare a disposizione molto presto. Addirittura contro il Cagliari, in programma la prossima domenica a San Siro. Un recupero fisico degno di un supereroe. L’Inter ne ha bisogno.