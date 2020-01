Inter-Cagliari streaming DAZN e diretta tv Serie A, dove vedere il match 26 gennaio

Inter-Cagliari, replay della sfida di Coppa Italia. Gli uomini di Antonio Conte sono due reduci da due pareggi consecutivi contro Atalanta e Lecce che li hanno distaccati dalla Juventus capolista con 51 punti. L’obiettivo è riprendere la rotta nell’impegno casalingo contro i sardi in una sfida che è una sorta di remake degli ottavi di finale di Coppa Italia del 14 gennaio con il punteggio di 4-1 per i nerazzurri. Gli ospiti sono sesti in classifica con 30 punti ma non vivono un momento positivo con solo 1 punto nelle ultime cinque giornate. Il match Inter-Cagliari, valevole per la ventunesima giornata della Serie A 2019/20, si gioca domenica 26 gennaio alle ore 12.30 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

Dove vedere Inter-Cagliari, diretta tv e streaming

Il match Inter-Cagliari sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Dazn, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tre match per ogni turno di Serie A, di tutto il campionato di Serie B e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 9,99 euro mensili. Grazie all’accordo siglato a fine agosto il match sarà visibile anche in diretta tv su DAZN1, tasto 209 sul telecomando del decoder Sky e attivo dal 20 settembre con il meglio dell’offerta DAZN. La visione del canale sarà gratuita fino al giugno 2021 per gli abbonati Sky da più di tre anni con pacchetti Calcio e Sport che hanno attivato l’offerta su Sky Extra. Tutti gli altri abbonati potranno abilitare la visione di DAZN1 al prezzo scontato di 7,99 euro mensili con i primi tre mesi gratuiti per coloro che hanno il pacchetto Calcio.