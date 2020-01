Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: riposa Lukaku?

Inter-Fiorentina. Alle ore 20.45 allo stadio ‘San Siro’ sono in programma i quarti di finale di Coppa Italia che vedranno l’Inter di Antonio Conte ospitare la Fiorentina di Beppe Iachini. Un match che si preannuncia importante per entrambe le squadre con i nerazzurri che vogliono accantonare i tre pareggi consecutivi del campionato e i viola che vogliono regalarsi la semifinale contro il Napoli. Nerazzurri che nel turno precedente hanno eliminato il Cagliari battendolo a ‘San Siro’ per 4-1, mentre la Fiorentina ha eliminato l’Atalanta, sconfitta al ‘Franchi’ 2-1. Inter-Fiorentina sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Del Giovane e Prenna, mentre il quarto uomo sarà La Penna. Al VAR ci sarà Mazzoleni Lo Cicero, assistente Avar.

Inter-Fiorentina, probabili formazioni

QUI INTER- Conte dovrebbe affidarsi al mini turn-over in vista del match di Coppa Italia di ‘San Siro’ contro la Fiorentina, classico modulo 3-5-2 per il tecnico leccese con l’intramontabile capitan Handanovic a difesa della porta nerazzurra; in difesa rifiatano Godin e Skriniar, non al meglio dopo l’infortunio nella gara contro il Cagliari e dunque i tre centrali di difesa saranno Bastoni, de Vrij e Ranocchia; i due esterni saranno probabilmente Candreva e Biraghi con Young e Moses che dovrebbero partire dalla panchina, mentre in mezzo al campo ci saranno ancora Barella, Borja Valero che sostituirà Brozovic e Sensi; i due attaccanti saranno Lautaro, squalificato in campionato e Sanchez, dunque dovrebbe riposare Lukaku.

QUI FIORENTINA- Iachini sembra puntarci alla Coppa Italia, pertanto il tecnico viola si affiderà alla miglior formazione possibile nel tentativo di staccare il ‘pass’ per la semifinale. Modulo 3-5-2 per Iachini con Dragowski in porta; la linea difensiva sarà composta da Milenkovic, Ceccherini e Caceres; i due esterni di centrocampo saranno Lirola e l’ex nerazzurro Dalbert con Benassi, Pulgar e Castrovilli che dovrebbe partire dal 1′ nonostante il lieve malore accusato sabato scorso nel match del ‘Franchi’ contro il Genoa; i due attaccanti saranno l’ex rossonero Cutrone e Chiesa.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, de Vrij, Ranocchia; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Sanchez. All. Conte

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.