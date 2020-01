Inter-Fiorentina. Alle ore 20.45 di mercoledì 29 gennaio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro l’Inter di Antonio Conte ospita la Fiorentina di Beppe Iachini, il match è valido per i quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri vengono da un periodo di appannamento con 3 pareggi nelle ultime 3 partite di campionato contro Atalanta, Lecce e Cagliari nell’ultimo turno e nel match contro i sardi di domenica scorsa è scoppiato il nervosismo in casa nerazzurra con l’espulsione di Lautaro Martinez per proteste per un presunto fallo su di lui non fischiato dall’arbitro Manganiello e l’espulsione di Tommaso Berni per proteste dalla panchina. I viola, invece, dall’arrivo di Iachini in panchina hanno raccolto in Serie A 8 punti e nell’ultimo turno di campionato è giunto il pareggio casalingo dello stadio ‘Franchi’ contro il Genoa, match terminato sullo 0-0. Il cammino delle due squadre in Coppa Italia è completamente differente, i nerazzurri sono entrati di diritto nella competizione a partire dagli ottavi di finale ed hanno eliminato il Cagliari con il punteggio di 4-1, mentre i viola sono entrati nella competizione a partire dal terzo turno eliminando il Monza, poi al quarto turno è arrivato il successo sul Cittadella ed infine negli ottavi di finale hanno eliminato l’Atalanta.

La vincente di Inter-Fiorentina affronterà il 12 febbraio (data e ora da confermare) il Napoli che la scorsa settimana ha eliminato la Lazio. Inter-Fiorentina sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Del Giovane e Prenna, mentre il quarto uomo sarà La Penna. Al VAR ci sarà Mazzoleni Lo Cicero, assistente Avar.

Inter-Fiorentina, come seguire il match in tv e streaming

Inter-Fiorentina, info diretta tv e streaming. La partita, calcio d’inizio ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalla Rai. In particolare questa gara verrà trasmessa su Rai 1. Per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.

Inter-Fiorentina, i precedenti. Sono 11 nelk complesso i confronti tra i nerazzurri e i viola inerenti alla Coppa Italia. Il bilancio è favorevole ai gigliati con 5 vittoria a cospetto di 3 vittorie nerazzurre e 3 pareggi. Sono 5, invece, le gare che si sono giocate a ‘San Siro’ con 2 vittorie nerazzurre, altrettante sconfitte ed un solo pareggio. Nel precedente della gara d’andata di questo campionato il match si concluse per 1-1 al ‘Franchi’ con le reti dell’ex Borja Valero e di Vlahovic per la viola nel finale.