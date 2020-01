Inter-Giroud, si chiude: la chiave è la cessione di Politano

È atteso a Milano – sponda Inter – l’attaccante francese, Olivier Giroud. Il bomber francese, campione del mondo 2018 con la Francia ha deciso di lasciare la Premier League per tentare la fortuna in Italia. Dopo aver lasciato il segno con le maglie di Arsenal e Chelsea, è arrivato il momento di qualcosa di nuovo. L’Inter sembra essere la sfida giusta per ritrovare nuovi e importanti stimoli. L’obiettivo è giocare il più possibile in vista del prossimo Europeo 2020.

Le sue doti da attaccante rapace in area di rigore sono sicuramente note a tutti però. Infatti, Antonio Conte vuole far rendere al 100% il bomber francese, il quale potrebbe essere utilissimo alla causa Inter qualora dovesse approdare alla società nerazzurra. In queste ultime ore, pare che ci siano stati dei passi in avanti riguardo la trattativa: secondo La Gazzetta dello Sport, tutto potrebbe risolversi grazie alla cessione di Politano. Oramai ai margini della squadra. Secondo il quotidiano italiano, il Chelsea avrebbe abbassato il prezzo del cartellino del calciatore scendendo da 10 a 8 milioni di euro. Una cifra assolutamente sostenibile, soprattutto con la vendita – oramai imminente – di Politano alla Roma. In queste ore, la trattativa potrebbe delinearsi definitivamente e Conte potrà abbracciare l’attaccante francese classe 1987. Il suo arrivo in nerazzurro sembra proprio scontato.