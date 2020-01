Inter, il punto del calciomercato: dentro Giroud ed Esposito in prestito?

Mentre mister Antonio Conte sta preparando la partita casalinga contro il Cagliari con l’obbiettivo di ritrovare i 3 punti, la dirigenza interista sta lavorando senza sosta per regalare al tecnico salentino le giuste risorse per continuare a lottare per quel primo posto in campionato che, alla seconda giornata del girone di ritorno, non sembra più impossibile.

A confermare le ambizioni dell’Inter, nella giornata di Martedì, c’è stato un intervento ai microfoni dell’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha confermato che i nerazzurri non possono esimersi dal credere in questa realtà (quella dello scudetto, ndr.)

Inoltre lo stesso dirigente, in merito al calciomercato, ha lasciato intendere che si è sempre vigili nel cogliere le giuste occasioni per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Trattative in corso…

Dopo aver acquistato rispettivamente dal Manchester United e dal Chelsea, Ashley Young e Victor Moses, la dirigenza nerazzurra sta lavorando su più fronti (sia in entrata che in uscita) per migliorare una rosa che deve disputare ben tre competizioni.

Per ciò che concerne le trattative in entrata, sicuramente siamo entrati nel vivo della “questione Eriksen“. Il centrocampista del Tottenham, nonostante dovrebbe giocare nella partita di Premier in programma Mercoledì, sembra ormai ad un passo dal vestire la casacca nerazzurra.

Secondo quanto riportato da Sky, il centrocampista danese, nella giornata di Martedì, avrebbe incontrato la dirigenza londinese per esprimere la propria volontà di lasciare il club già a Gennaio e di trasferirsi a Milano.

L’accordo tra il calciatore e l’Inter c’è mentre è ancora da trovare quello tra le due società in quanto il Tottenham chiede 20 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra invece, forte del sì del calciatore, cerca di strappare uno “sconto” per poter investire i soldi risparmiati nella trattativa che porta all’arrivo di Giroud.

A proposito dell’attaccante francese, nell’ultimo match giocato dal Chelsea (vs l’Arsenal, ndr.) non è stato convocato e non sembra più rientrare nei piani di Lampard e della stessa società londinese.

L’Inter, secondo quanto riportato dai maggiori media nazionali una settimana fa, aveva trovato l’accordo sia con il calciatore che con il Chelsea sulla base di 4.5 milioni più 2 di bonus ma il tutto è stato bloccato per la mancata fumata bianca della trattativa Politano-Roma.

Quindi se non si sbloccano le cessioni in casa nerazzurra, al momento non possono entrare altri calciatori e Giroud al momento attende l’evoluzione del mercato interista mentre nelle ultime ore si sta vociferando anche di un’interesse del Barcelona nei suoi confronti.

Capitolo cessioni…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con la società nerazzurra per l’acquisto a titolo definitivo (o prestito con obbligo di riscatto) di Politano per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Ora bisognerà capire se vi è la volontà del calciatore di voler vestire la casacca azzurra o se vi sarà il rilancio della Roma per portarsi a casa il talento cresciuto proprio nella squadra capitolina.

Un’altra idea maturata nelle ultime ore, anche per accelerare l’eventuale arrivo di Giroud, è la possibilità di dare in prestito il talentuoso Esposito, per lui ci son stati gli interessamenti di Spal e del Parma ma al momento non vi è nulla di concreto.